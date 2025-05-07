Чоловік пройшов ВВК, але відмовився служити, тому отримав покарання суду

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Волочиським районним судом Хмельницької області винесено вирок щодо чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він пройшов ВЛК, але не захотів боронити Україну.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді чоловік пояснив, що "невідомі особи його примусом привезли до ТЦК". Обвинувачений заявив, що не то щоб відмовлявся служити, але просив в ТЦК про відстрочку на тиждень, щоб розв'язати особисті проблеми. Попри це, в ТЦК йому було відмовлено у проханні і обвинуваченому намагалися вручити повістку, від яко він відмовився.

Чоловік визнав свою часткову провину. Він також заявив, що звертався до поліції з заявою про викрадення, але його заявку ігнорували.

Що вирішив суд

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від військової служби). В результаті, його було засуджено до 3 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Житомирській області військовозобов'язаний ухилився від призову. Суд притягнув його до кримінальної відповідальності.

А на Херсонщині працівниця ЦНАПу допомагала чоловікам уникати мобілізації. За хабар вона забезпечувала їх зняттям із військового обліку.