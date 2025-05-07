Мужчина прошел ВЛК, но отказался служить, поэтому получил наказание суда

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Волочиским районным судом Хмельницкой области вынесен приговор в отношении мужчины, который отказался от мобилизации. Он прошел ВВК, но не захотел защищать Украину.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде мужчина объяснил, что "неизвестные лица под принуждением привезли его в ТЦК". Обвиняемый заявил, что не то чтобы отказывался служить, но просил в ТЦК об отсрочке на неделю, чтобы решить личные проблемы. Несмотря на это, в ТЦК ему было отказано в просьбе и обвиняемому пытались вручить повестку, от которой он отказался.

Мужчина признал свою частичную вину, он также заявил, что обращался в полицию с заявлением о похищении, но его заявку игнорировали.

Что решил суд

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от военной службы). В результате, он был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области военнообязанный уклонился от призыва. Суд привлек его к уголовной ответственности.

А на Херсонщине работница ЦНАПа помогала мужчинам избегать мобилизации. За взятку она обеспечивала их снятием с воинского учета.