Чоловік після повістки не прийшов до ТЦК — як його покарав суд

Працівник ТЦК та СП разом із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: focus.ua

У Житомирській області військовозобов'язаний ухилився від призову. Після отримання повістки чоловік не прийшов до ТЦК та СП. Суд притягнув його до кримінальної відповідальності.

Про це Суспільному повідомила головна спеціалістка з питань інформаційної політики Житомирської обласної прокуратури Анна Островська.

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Деталі справи

У грудні 2023 року 42-річний житель Попільнянської громади пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав прибути до ТЦК та СП для направлення до військової частини, але проігнорував цю вимогу.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину визнав, але не розкаявся. Порушника засудили до трьох років позбавлення волі, однак замінили покарання на півтора року іспитового строку.

Прокурори Коростишівської окружної прокуратури дійшли висновку, що фігурант заслуговує на реальний термін позбавлення волі, тому звернулися з апеляційною скаргою до Житомирського апеляційного суду. Їхнє клопотання задовольнили — засуджений проведе три роки у в'язниці. Наразі вирок апеляційного суду вже набув законної сили.

Нагадаємо, на Одещині чоловік після отримання повістки не прийшов до ТЦК та СП. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що в Одеській області військовослужбовець за грошову винагороду переправляв військовозобов'язаних до Придністров'я. Така послуга коштувала до 6,5 тисячі доларів.