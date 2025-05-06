Мужчина после повестки не пришел в ТЦК — как его наказал суд

Работник ТЦК и СП вместе с военнообязанным. Фото иллюстративное: focus.ua

В Житомирской области военнообязанный уклонился от призыва. После получения повестки мужчина не пришел в ТЦК и СП. Суд привлек его к уголовной ответственности.

Об этом Суспільному сообщила главный специалист по вопросам информационной политики Житомирской областной прокуратуры Анна Островская.

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Детали дела

В декабре 2023 года 42-летний житель Попельнянской общины прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. После этого мужчине вручили повестку, согласно которой он должен был прибыть в ТЦК и СП для направления в воинскую часть, но проигнорировал это требование.

Решение суда

Обвиняемый свою вину признал, но не раскаялся. Нарушителя приговорили к трем годам лишения свободы, однако заменили наказание на полтора года испытательного срока.

Прокуроры Коростышевской окружной прокуратуры пришли к выводу, что фигурант заслуживает реального срока лишения свободы, поэтому обратились с апелляционной жалобой в Житомирский апелляционный суд. Их ходатайство удовлетворили — осужденный проведет три года в тюрьме. На данный момент приговор апелляционного суда уже вступил в законную силу.

Напомним, в Одесской области мужчина после получения повестки не пришел в ТЦК и СП. Его оштрафовали.

Также мы сообщали, что в Одесской области военнослужащий за денежное вознаграждение переправлял военнообязанных в Приднестровье. Такая услуга стоила до 6,5 тысячи долларов.