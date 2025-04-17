У Полтавській області чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

Військовий квиток. Фото: Главком

На Полтавщини судили чоловіка, який ухилився від служби у війську. Він намагався переконати суд, що нібито хворів у день, коли мав би з'явитися до ТЦК, і загубив військовий квиток. Проте суд таки виніс вирок.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За матеріалами справи, 23-річний чоловік, який мешкає у селі Шишаки Полтавської області, має статус військовозобов’язаного. Він був офіційно визнаний придатним до служби у підрозділах логістики, охорони, медичних закладах та інших частинах забезпечення. Зазначається, що ще 30 липня 2024 року він особисто отримав повістку з вимогою з’явитися до ТЦК наступного дня для призову за мобілізацією. Його попередили про кримінальну відповідальність за ухилення.

Утім, 1 серпня 2024 року до призовного пункту він не прибув і жодним чином не пояснив свою відсутність. Лише під час судового розгляду він заявив, що того дня занедужав і до нього викликали швидку, а також що його співмешканка нібито повідомляла ТЦК про його стан. Водночас він не звертався до військкомату після цього, не надав жодного медичного документа та прямо заявив у суді, що не бажає бути мобілізованим. Крім того, він заявив, що жінка, житло якої він орендує, начебто заховала військовий квиток і він не зміг його знайти.

Прокуратура довела, що відсутність обвинуваченого в зазначений день була безпідставною, а його дії — навмисними. Суд також врахував, що чоловік перебуває на обліку в психіатра через легкий ступінь розумової відсталості, однак за висновками експертів він повністю усвідомлював свої дії і міг керувати ними. Своєю поведінкою він порушив конституційний обов’язок щодо захисту Батьківщини під час дії воєнного стану.

З огляду на це суд дійшов висновку, що обвинувачений заслуговує покарання у вигляді позбавлення волі. Жодних пом’якшуючих або обтяжуючих обставин суд не встановив, натомість оцінив рівень суспільної небезпеки вчиненого злочину як такий, що підриває військову дисципліну. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набуття вироком законної сили суд не обрав. Обвинувачений отримав три роки позбавлення волі без альтернативи відбування покарання на волі.

Нагадаємо, в Черкаській області оголосили судовий вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації, бо "не бажав шкоди іншим".

А в Харківській області оголосили вирок двом чоловікам, які підпалили автівку нацгвардійцям.