В Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Военный билет. Фото: Главком

На Полтавщине судили мужчину, который уклонился от службы в армии. Он пытался убедить суд, чтобы якобы болел в день, когда должен был бы явиться в ТЦК и потерял военный билет. Однако суд таки вынес приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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По материалам дела, 23-летний мужчина, который живет в селе Шишаки Полтавской области, имеет статус военнообязанного. Он был официально признан годным к службе в подразделениях логистики, охраны, медицинских учреждениях и других частях обеспечения. Отмечается, что еще 30 июля 2024 года он лично получил повестку с требованием явиться в ТЦК на следующий день для призыва по мобилизации. Его предупредили об уголовной ответственности за уклонение.

Впрочем, 1 августа 2024 года в призывной пункт он не прибыл и никак не объяснил свое отсутствие. Только во время судебного разбирательства он заявил, что в тот день заболел и к нему вызвали скорую, а также что его сожительница якобы сообщала ТЦК о его состоянии. В то же время он не обращался в военкомат после этого, не предоставил ни одного медицинского документа и прямо заявил в суде, что не желает быть мобилизованным. Кроме того, он заявил, что женщина, жилье которой он арендует, якобы спрятала военный билет и он не смог его найти.

Прокуратура доказала, что отсутствие обвиняемого в указанный день было безосновательным, а его действия — умышленными. Суд также учел, что мужчина состоит на учете у психиатра из-за легкой степени умственной отсталости, однако по выводам экспертов он полностью осознавал свои действия и мог руководить ими. Своим поведением он нарушил конституционный долг по защите Родины во время действия военного положения.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что обвиняемый заслуживает наказания в виде лишения свободы. Никаких смягчающих или отягчающих обстоятельств суд не установил, зато оценил уровень общественной опасности совершенного преступления как подрывающий военную дисциплину. Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу суд не избрал. Обвиняемый получил три года лишения свободы без альтернативы отбывания наказания на свободе.

Напомним, в Черкасской области объявили судебный приговор мужчине, который отказался от мобилизации, потому что "не желал вреда другим".

А в Харьковской области объявили приговор двум мужчинам, которые подожгли машину нацгвардейцам.