Чоловік з онкологією відмовився від мобілізації — деталі

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Ілюстративне фото: ukr.radio

На Рівненщині чоловік з онкологією під час вручення повістки відмовився від мобілізації. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення.

Про це йдеться у вироку Радивилівського районного суду Рівненської області.

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Чоловік відмовився від мобілізації — вирок суду

На Рівненщині суд покарав чоловіка, який відмовився від мобілізації. Згодом з'ясувалося, що він має онкологічне захворювання.

У матеріалах справи зазначається, що у жовтні 2024 року військовозобов’язаний пройшов ВЛК та був визнаний придатним до мобілізації. Однак він відмовився отримувати повістку та проходити військову службу.

Під час судового засідання житель Рівненщини визнав провину та розкаявся. Чоловік пояснив, що на його "утриманні батько, який за станом здоров’я потребує стороннього догляду та нагляду, який не можуть забезпечити інші особи. Крім того, він наголосив, що має онкологічне захворювання та потребує лікування, а тому позбавлений можливості проходити військову службу".

Як встановив суд, у березні 2025 року чоловік отримав відстрочку від мобілізації, оскільки доглядає за батьком.

Також у чоловіка у лютому 2025 року виявили злоякісні новоутворення нижньої третини стравоходу та задньої стінки сечового міхура.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Однак на підставі ст. 75 КК України, обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробуванням та встановили іспитовий строк тривалістю один рік.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловік двічі проігнорував повістку.

А у Хмельницькій області чоловік отримав повістку, проте до ТЦК та СП так і не з'явився.