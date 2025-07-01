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Головна ТЦК Чоловік не прийшов до ТЦК через епілепсію та біль у спині — вирок

Чоловік не прийшов до ТЦК через епілепсію та біль у спині — вирок

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 00:33
Чоловік проігнорував повістку, бо є епілептиком і відчуває біль у спині — як його покарав суд
Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: vn.20minut.ua

У Хмельницькій області чоловік отримав повістку, але до ТЦК та СП не з'явився. Неявку він пояснив тим, що має проблеми зі здоров'ям.

Про це йдеться у вироку, який Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив 25 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у жовтні 2023 року фігуранта визнали придатним до проходження військової служби та вручили йому повістку. За викликом до ТЦК та СП чоловік не з'явився. Про причину неявки теж не повідомив.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину заперечував. Чоловік заявив, що навесні 2023 року дійсно отримав від ВЛК висновок про придатність, але після цього військові частини двічі відмовлялися його приймати.

Точну причину неявки до військкомату підсудний забув, але зазначив, що хворіє на епілепсію та страждає від болю у спині, хоча до лікарів із цими скаргами не звертався.  Також чоловік додав, що тогоріч проходив повторну ВЛК, але не завершив її, бо не мав коштів, аби поїхати на огляд обласної комісії.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові судили керівника громадської організації. Він організував схему виїзду чоловіків за кордон.

Також ми повідомляли, що харків'янин жбурнув у салон автомобіля гранату — постраждав водій. Зловмисника засудили до позбавлення волі.

суд Хмельницька область мобілізація військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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