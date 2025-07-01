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Главная ТЦК Мужчина не пришел в ТЦК из-за эпилепсии и боли в спине — приговор

Мужчина не пришел в ТЦК из-за эпилепсии и боли в спине — приговор

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 00:33
Мужчина проигнорировал повестку, потому что является эпилептиком и испытывает боль в спине — как его наказал суд
Работники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: vn.20minut.ua

В Хмельницкой области мужчина получил повестку, но в ТЦК и СП не явился. Неявку он объяснил тем, что имеет проблемы со здоровьем.

Об этом говорится в приговоре, который Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области принял 25 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в октябре 2023 года фигуранта признали пригодным к прохождению военной службы и вручили ему повестку. По вызову в ТЦК и СП мужчина не явился. О причине неявки тоже не сообщил.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину отрицал. Мужчина заявил, что весной 2023 года действительно получил от ВВК заключение о пригодности, но после этого воинские части дважды отказывались его принимать.

Точную причину неявки в военкомат подсудимый забыл, но отметил, что болеет эпилепсией и страдает от боли в спине, хотя к врачам с этими жалобами не обращался. Также мужчина добавил, что в прошлом году проходил повторную ВВК, но не завершил ее, потому что не имел средств, чтобы поехать на осмотр областной комиссии.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове судили руководителя общественной организации. Он организовал схему выезда мужчин за границу.

Также мы сообщали, что харьковчанин бросил в салон автомобиля гранату — пострадал водитель. Злоумышленника приговорили к лишению свободы.

суд Хмельницкая область мобилизация военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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