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Главная ТЦК Мужчина с онкологией отказался от повестки — решение суда

Мужчина с онкологией отказался от повестки — решение суда

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 10:02
Мужчина с онкологией отказался от мобилизации — детали
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: ukr.radio

На Ровенщине мужчина с онкологией во время вручения повестки отказался от мобилизации. Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления.

Об этом говорится в приговоре Радивиловского районного суда Ровенской области.

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На Ровенщине суд наказал мужчину, который отказался от мобилизации. Впоследствии выяснилось, что он имеет онкологическое заболевание.

В материалах дела отмечается, что в октябре 2024 года военнообязанный прошел ВВК и был признан годным к мобилизации. Однако он отказался получать повестку и проходить военную службу.

Во время судебного заседания житель Ровенской области признал вину и раскаялся. Мужчина пояснил, что на его "иждивении отец, который по состоянию здоровья нуждается в постороннем уходе и надзоре, который не могут обеспечить другие лица. Кроме того, он отметил, что имеет онкологическое заболевание и нуждается в лечении, а потому лишен возможности проходить военную службу".

Как установил суд, в марте 2025 года мужчина получил отсрочку от мобилизации, поскольку ухаживает за отцом.

Также у мужчины в феврале 2025 года обнаружили злокачественные новообразования нижней трети пищевода и задней стенки мочевого пузыря.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Однако на основании ст. 75 УК Украины, обвиняемого освободили от отбывания наказания с испытанием и установили испытательный срок продолжительностью один год.

Напомним, что в Черкасской области мужчина дважды проигнорировал повестку.

А в Хмельницкой области мужчина получил повестку, однако в ТЦК и СП так и не появился.

военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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