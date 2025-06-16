У Луцьку суд покарав чоловіка, який відмовився від повістки прямо в ТЦК

Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

Чоловіка, який відмовився отримувати повістку від ТЦК засудив міськрайонний суд Луцька. Чоловіку було призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду, військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого призовником, який підлягає мобілізації. Відповідно до рішення йому було вручено повістку, але він відмовився її отримати.

Попри наявність певних станів здоров'я, які дозволяли б йому служити в допоміжних підрозділах, чоловік не визнав свою вину на судовому засіданні. Він пояснив, що подав заяву про відмову від служби через стан здоров'я та мав намір пройти лікування перед повторним зверненням до ТЦК.

Рішення суду

Суд, однак, вважав, що відмова від служби створює враження безладдя і призначив обвинуваченому три роки позбавлення волі за статтею 336 ККУ (ухилення від призову під час мобілізації).

Раніше повідомлялось, що на Волині райсуд визнав винним військовозобов'язаного, який ігнорував повістки від ТЦК. Обвинувачений стверджував, що мав проблеми із серцем.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік не прийшов до ТЦК після того, як отримав повістку. Суд визнав його винним.