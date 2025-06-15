На Вінничині чоловік ухилявся від повісток та отримав покарання суду

Повістка в руках військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

У Вінницькій області райсуд Чечельницького району визнав винним військовозобов'язаного, який ігнорував повістки від ТЦК. Обвинувачений стверджував, що мав проблеми із серцем.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з рішенням суду, чоловік двічі відмовився від повісток у липні та серпні 2024 року, не з'явившись до призовного пункту, хоча військові лікарі визнали його придатним до військової служби ще у жовтні 2023 року. Суд кваліфікував дії чоловіка за ст. 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову під час мобілізації.

Чоловік визнав факт відмови від повісток, але пояснив це своїми проблемами зі здоров'ям, які, на його думку, не були належним чином враховані військово-лікарською комісією (ВЛК). Він стверджував, що має проблеми з серцем та виразкову хворобу шлунка і неодноразово звертався до лікарів.

Чоловік також зазначив, що вважає висновок ВЛК про його придатність до військової служби невірним. Він надавав докази своїх попередніх спроб пройти повторне обстеження у ВЛК, які були відхилені територіальним центром комплектації та соціальної підтримки (ТЦК).

Крім того, обвинувачений повідомив, що в минулому його не допускали до участі в АТО через стан здоров'я, а у 2022 році його мобілізували, але згодом повернули з військових частин через медичні показники.

Рішення суду

Суд врахував доводи чоловіка та обставини справи, визнавши його винним, але призначивши 3 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком на 2 роки.

Раніше повідомлялось, що у Закарпатській області чоловік переправив ухилянта через Тису. Внаслідок цього йому призначили покарання.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік не прийшов до ТЦК після того, як отримав повістку. Суд визнав його винним.