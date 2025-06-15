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Главная ТЦК Мужчина дважды уклонился от повестки — суд назначил наказание

Мужчина дважды уклонился от повестки — суд назначил наказание

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Дата публикации 15 июня 2025 01:03
В Винницкой области мужчина уклонялся от повесток и получил наказание суда
Повестка в руках военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Винницкой области райсуд Чечельницкого района признал виновным военнообязанного, который игнорировал повестки от ТЦК. Обвиняемый утверждал, что имел проблемы с сердцем.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно решению суда, мужчина дважды отказался от повесток в июле и августе 2024 года, не явившись в призывной пункт, хотя военные врачи признали его годным к военной службе еще в октябре 2023 года. Суд квалифицировал действия мужчины по ст. 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва по мобилизации.

Мужчина признал факт отказа от повесток, но объяснил это своими проблемами со здоровьем, которые, по его мнению, не были должным образом учтены военно-врачебной комиссией (ВВК). Он утверждал, что имеет проблемы с сердцем и язвенную болезнь желудка и неоднократно обращался к врачам.

Мужчина также отметил, что считает вывод ВВК о его пригодности к военной службе неверным. Он предоставлял доказательства своих предыдущих попыток пройти повторное обследование в ВВК, которые были отклонены территориальным центром комплектации и социальной поддержки (ТЦК).

Кроме того, обвиняемый сообщил, что в прошлом его не допускали к участию в АТО по состоянию здоровья, а в 2022 году его мобилизовали, но впоследствии вернули из воинских частей из-за медицинских показателей.

Решение суда

Суд учел доводы мужчины и обстоятельства дела, признав его виновным, но назначив 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области мужчина переправил уклониста через Тису. Вследствие этого ему назначили наказание.

Напомним, во Львовской области мужчина не пришел в ТЦК после того, как получил повестку. Суд признал его виновным.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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