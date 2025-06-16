В Луцке суд наказал мужчину, который отказался от повестки прямо в ТЦК

Выписывание повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

Мужчину, который отказался получать повестку от ТЦК осудил горрайонный суд Луцка. Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору Луцкого горрайонного суда, военно-врачебная комиссия признала обвиняемого призывником, который подлежит мобилизации. Согласно решению ему была вручена повестка, но он отказался ее получить.

Несмотря на наличие определенных состояний здоровья, которые позволяли бы ему служить во вспомогательных подразделениях, мужчина не признал свою вину на судебном заседании. Он пояснил, что подал заявление об отказе от службы по состоянию здоровья и намеревался пройти лечение перед повторным обращением в ТЦК.

Решение суда

Суд, однако, счел, что отказ от службы создает впечатление беспорядка и назначил обвиняемому три года лишения свободы по статье 336 УК (уклонение от призыва по мобилизации).

Ранее сообщалось, что на Волыни райсуд признал виновным военнообязанного, который игнорировал повестки от ТЦК. Обвиняемый утверждал, что имел проблемы с сердцем.

Напомним, во Львовской области мужчина не пришел в ТЦК после того, как получил повестку. Суд признал его виновным.