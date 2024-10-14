Мобілізація в Україні — чоловік двічі відмовився ставати на облік в ТЦК та проходити ВЛК

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik.com

У Закарпатській області чоловік двічі відмовився проходити військово-лікарську комісію та ставати на облік. Суд визнав військовозобов'язаного винним та призначив покарання у вигляді штрафу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області йдеться про те, що у січні 2024 року жителя Закарпаття привезли до ТЦК та запропонували пройти ВЛК. Чоловік відмовився від проходження медкомісії.

Згодом військовозобов'язаному надіслали для ознайомлення під підпис повторне попередження про правові наслідки, які можуть бути застосовані, однак він відмовився від проходження медичного огляду. Для того, аби стати на військовий облік звинувачений також не з'явився.

До суду обвинувальний акт надійшов разом із заявою обвинуваченого про визнання провини, але у вироку не вказані пояснення чоловіка про вчинене.

Рішення суду

Справу розглядали у спрощеному провадження. Суддя Віталій Малюк визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 5100 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, на Львівщині офіцер недбало ставився до своїх обов'язків та нараховував виплати бійцям, які втекли з частини. Суд покарав чоловіка.

Також ми писали про те, що мешканця Миколаївщини засудили за самовільне залишення місця служби під час воєнного стану. Чоловіка позбавили волі на шість років.