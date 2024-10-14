Мобилизация в Украине – мужчина дважды отказался становиться на учет в ТЦК и проходить ВВК

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik.com

В Закарпатской области мужчина дважды отказался проходить военно-врачебную комиссию и становиться на учет. Суд признал военнообязанного виновным и назначил наказание в виде штрафа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области говорится о том, что в январе 2024 года жителя Закарпатья привезли в ТЦК и предложили пройти ВВК. Мужчина отказался от прохождения медкомиссии.

Впоследствии военнообязанному прислали для ознакомления под подпись повторное предупреждение о правовых последствиях, которые могут быть применены, однако он отказался от прохождения медицинского осмотра. Для того, чтобы стать на воинский учет обвиняемый также не появился.

В суд обвинительный акт поступил вместе с заявлением обвиняемого о признании вины, но в приговоре не указаны объяснения мужчины о содеянном.

Решение суда

Дело рассматривали в упрощенном производстве. Судья Виталий Малюк признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5100 грн штрафа. Приговор еще можно обжаловать.

Напомним, на Львовщине офицер небрежно относился к своим обязанностям и начислял выплаты сбежавшим из части бойцам. Суд наказал мужчину.

Также мы писали о том, что жителя Николаевщины осудили за самовольное уход места службы во время военного положения. Мужчину лишили свободы на шесть лет.