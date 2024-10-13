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На Львівщині офіцер нараховував виплати бійцям, які пішли у СЗЧ — що вирішив суд

13 жовтня 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
СЗЧ в Україні — офіцер нараховував виплати бійцям, які втекли з частини
Український військовий. Ілюстративне фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Яворівському районі Львівської області офіцер недбало ставився до своїх обов'язків та нараховував виплати бійцям, які втекли з частини. Суд покарав чоловіка.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на Реєстр судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що офіцер штабу Третього механізованого батальйону протягом травня-серпня 2022 року недбало виконував свої обов’язки, не ведучи облік особового складу. Це призвело до безпідставних виплат трьом підлеглим, які самовільно залишили місце служби (СЗЧ). Таким чином троє військових незаконно отримали 370 тисяч гривень.

На судовому засіданні офіцер визнав свою провину, проте у постанові не було зазначено причин його дій.

Рішення суду

Суд, дослідивши всі матеріали, призначив офіцеру покарання у вигляді штрафу в 2465 гривень, до якого додається 605 гривень судового збору. 

Також ми писали, що військовослужбовець із Кам'янець-Подільського району Хмельницької області чотири рази самовільно залишав військову частину. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Раніше ми повідомляли, що майор відділу ППО, який служив за контрактом, самовільно залишив військову частину. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що тривалий час не був у відпустці.

суд Львівська область військовослужбовці офіцери СЗЧ судові рішення

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