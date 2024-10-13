СОЧ в Украине — офицер начислял выплаты сбежавшим из части бойцам

Украинский военный. Иллюстративное фото: Freepik

В Яворовском районе Львовской области офицер небрежно относился к своим обязанностям и начислял выплаты сбежавшим из части бойцам. Суд наказал мужчину.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на Реестр судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что офицер штаба Третьего механизированного батальона в течение мая-августа 2022 года небрежно выполнял свои обязанности, не ведя учет личного состава. Это привело к безосновательным выплатам трем подчиненным, самовольно покинувшим место службы (СОЧ). Таким образом, трое военных незаконно получили 370 тысяч гривен.

На судебном заседании офицер признал свою вину, однако в постановлении не указаны причины его действий.

Решение суда

Суд, исследовав все материалы, назначил офицеру наказание в виде штрафа в 2465 гривен, к которому прилагается 605 гривен судебного сбора.

Также мы писали, что военнослужащий из Каменец-Подольского района Хмельницкой области четырежды самовольно покидал воинскую часть. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что служивший по контракту майор отдела ПВО самовольно покинул воинскую часть. Свой поступок мужчина объяснил тем, что долгое время не был в отпуске.