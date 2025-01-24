На Закарпатті чоловік не захотів йти на війну, бо його брат і так служить в ЗСУ — суд виніс вирок

Засідання суду. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Закарпатській області військовозобов'язаний відмовився отримувати повістку від працівників Територіального центру комплектування (ТЦК). Чоловік сказав, що боїться війни, а його брат і так служить у Збройних силах України (ЗСУ).

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у грудні 2023 року чоловіка визнали придатним до проходження військової служби за мобілізацією. Проте коли працівники ТЦК намагалися вручити йому повістку, чоловік відмовився її отримувати і написав відповідну заяву.

Під час судового засіданні підсудний визнав провину і пояснив, що боїться війни, додавши, що його рідний брат уже проходить службу в Збройних силах України.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації.

Зважаючи на те, що підсудний перебував на іспитовому терміні за попередню судимість за розповсюдження порнографії, суд призначив йому остаточне покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Раніше у Миколаївській області суд розглянув справу чоловіка, який протягом року ухилявся від мобілізації після отримання повістки.

А в Полтавській області перед судом постав чоловік, який відмовився отримувати повістку. Він пояснив свою відмову тим, що доглядає за хворою матір’ю, але у наданні відстрочки йому було відмовлено.