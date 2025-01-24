На Закарпатье мужчина не захотел идти на войну, потому что его брат и так служит в ВСУ — суд вынес приговор

Заседание суда. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Закарпатской области военнообязанный отказался получать повестку от работников Территориального центра комплектования (ТЦК). Мужчина сказал, что боится войны, а его брат и так служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в декабре 2023 года мужчину признали годным к прохождению воинской службы по мобилизации. Однако когда работники ТЦК пытались вручить ему повестку, мужчина отказался ее получать и написал соответствующее заявление.

Во время судебного заседании подсудимый признал вину и объяснил, что боится войны, добавив, что его родной брат уже проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от призыва по мобилизации.

Учитывая то, что подсудимый находился на испытательном сроке за предыдущую судимость за распространение порнографии, суд назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее в Николаевской области суд рассмотрел дело мужчины, который в течение года уклонялся от мобилизации после получения повестки.

А в Полтавской области перед судом предстал мужчина, который отказался получать повестку. Он объяснил свой отказ тем, что ухаживает за больной матерью, но в предоставлении отсрочки ему было отказано.