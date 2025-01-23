Чоловік майже рік ухилявся від мобілізації — який вирок суду

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

У Миколаївській області перед судом постав чоловік, який близько року ухилявся від мобілізації після того, як отримав повістку. На засіданні він запевнив, що готовий приєднатися до лав ЗСУ.

Про це йдеться у вироку оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, в лютому 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Пізніше він отримав повістку, однак проігнорував вимогу з'явитися до ТЦК.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що ухилився від мобілізації через страх за своє життя. Тепер він розуміє відповідальність за свої дії та хоче мобілізуватися.

Рішення суду

Правоохоронці виявили, що чоловік "характеризується негативно як особа, яка не має постійного місця роботи і зловживає алкогольними напоями". Крім того, він притягався до адміністративної відповідальності, однак штраф сплатив повністю.

Суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від призову та засудив його до 3 років за ґратами.

Нагадаємо, що в Запорізькій області судили чоловіка, який не з'явився за повісткою до ТЦК. На засіданні він запевняв, що висновок ВЛК, згідно з яким чоловік придатний до служби, помилковий.

Також у Житомирській області засудили військового, який самовільно залишив частину. Чоловік визнав свою вину та щиро розкаявся.