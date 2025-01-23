Мужчина почти год уклонялся от мобилизации — какой приговор суда

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Николаевской области перед судом предстал мужчина, который около года уклонялся от мобилизации после того, как получил повестку. На заседании он заверил, что готов присоединиться к рядам ВСУ.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, в феврале 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе. Позже он получил повестку, однако проигнорировал требование явиться в ТЦК.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что уклонился от мобилизации из-за страха за свою жизнь. Теперь он понимает ответственность за свои действия и хочет мобилизоваться.

Решение суда

Правоохранители обнаружили, что мужчина "характеризуется негативно как лицо, не имеющее постоянного места работы и злоупотребляющее алкогольными напитками". Кроме того, он привлекался к административной ответственности, однако штраф оплатил полностью.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва и приговорил его к 3 годам за решеткой.

Напомним, что в Запорожской области судили мужчину, который не явился по повестке в ТЦК. На заседании он уверял, что заключение ВВК, согласно которому мужчина годен к службе, ошибочное.

Также в Житомирской области осудили военного, который самовольно оставил часть. Мужчина признал свою вину и искренне раскаялся.