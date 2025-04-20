Як суд покарав чоловіка, який ухилився від мобілізації через обурення поведінкою працівників ТЦК та СП

Будівля Лохвицького районного суду міста Полтави. Фото ілюстративне: lh.pl.court.gov.ua

У Полтавській області чоловік ухилився від військового призову. Фігурант проігнорував повістку, пояснивши свій вчинок тим, що був обурений поведінкою представників ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку, який Лохвицький районний суд міста Полтави ухвалив 10 квітня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, військовозобов'язаного визнали придатним до служби та вручили йому повістку. Попри це, чоловік до ТЦК та СП не прийшов.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, але заявив, що причиною ухилення стало ставлення до нього працівників ТЦК та СП.

"...був незгідний та обурений поведінкою працівників ТЦК та СП, бо останні напередодні возили його по різних військових частинах, в яких не було потреби у військовослужбовцях такої військової частини, як у нього".

У скоєному порушник розкаявся та пообіцяв, що в разі повторного отримання повістки виконає свій обов'язок із захисту України.

Чоловіка визнали винним і засудили до двох років іспитового строку.

Нагадаємо, у Чернівецькій області мобілізували 19-річного хлопця. Суддя дійшов висновку, що дії представників ТЦК та СП були протиправними.

Також ми повідомляли про вирок матросу, який самовільно залишив військову частину. Військовому призначили покарання у вигляді позбавлення волі.