Как суд наказал мужчину, который уклонился от мобилизации из-за возмущения поведением работников ТЦК и СП

Здание Лохвицкого районного суда города Полтавы. Фото иллюстративное: lh.pl.court.gov.ua

В Полтавской области мужчина уклонился от военного призыва. Фигурант проигнорировал повестку, объяснив свой поступок тем, что был возмущен поведением представителей ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре, который Лохвицкий районный суд города Полтавы принял 10 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, военнообязанного признали годным к службе и вручили ему повестку. Несмотря на это, мужчина в ТЦК и СП не пришел.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, но заявил, что причиной уклонения стало отношение к нему работников ТЦК и СП.

"...был несогласен и возмущен поведением работников ТЦК и СП, потому что последние накануне возили его по разным воинским частям, в которых не было необходимости в военнослужащих такой воинской части, как у него".

В содеянном нарушитель раскаялся и пообещал, что в случае повторного получения повестки выполнит свой долг по защите Украины.

Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам испытательного срока.

Напомним, в Черновицкой области мобилизовали 19-летнего парня. Судья пришел к выводу, что действия представителей ТЦК и СП были противоправными.

Также мы сообщали о приговоре матросу, который самовольно оставил воинскую часть. Военному назначили наказание в виде лишения свободы.