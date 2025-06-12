Чоловік не схотів мобілізуватися, бо утримує онкохвору дружину — як його покарав суд

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК

Електрозварювальник з міста Комсомольська Полтавської області відмовився від повістки й не прийшов до ТЦК та СП. Мобілізуватися чоловік не схотів, тому що утримує дружину, яка має інвалідність. За ухилення від військового призову його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області ухвалив 5 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 5 липня минулого року фігурант прийшов до військкомату, щоб уточнити свої військово-облікові дані та пройти ВЛК. Чоловіка визнали придатним до військової служби. 12 липня військовослужбовці ТЦК та СП намагалися вручити військовозобов'язаному бойову повістку, згідно з якою наступного дня він мав прибути на відправлення до військової частини. Забирати документ чоловік не став, а за викликом до ТЦК та СП у зазначену дату не прибув.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що не міг прийти до військкомату, бо доглядав за хворою дружиною. Жінка хворіє на онкологію, пройшла курс лікування, має II групу інвалідності й наразі потребує сторонньої допомоги, оскільки швидко втомлюється. За словами самої дружини, чоловік робить побутові справи, зокрема виносить сміття та приносить воду, до того ж забезпечує її матеріально, адже моніторинг стану здоров'я потребує значних витрат. Крім нього та 75-річної матері, якій теж треба допомагати, родичів у хворої немає.

Чоловіка визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Сумах батько трьох дітей проігнорував повістку та не пройшов ВЛК. Йому призначили покарання у вигляді року іспитового строку.

Також ми повідомляли, що суд зобов'язав відрахованого курсанта сплатити вишу заборгованість. Фігурант має відшкодувати університету 209 тисяч гривень.