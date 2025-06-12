Мужчина не захотел мобилизоваться, потому что содержит онкобольную жену — как его наказал суд

Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Винницкий ТЦК

Электросварщик из города Комсомольска Полтавской области отказался от повестки и не пришел в ТЦК и СП. Мобилизоваться мужчина не захотел, потому что содержит жену, которая имеет инвалидность. За уклонение от военного призыва его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Горишнеплавневский городской суд Полтавской области вынес 5 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 5 июля прошлого года фигурант пришел в военкомат, чтобы уточнить свои военно-учетные данные и пройти ВВК. Мужчину признали пригодным к военной службе. 12 июля военнослужащие ТЦК и СП пытались вручить военнообязанному боевую повестку, согласно которой на следующий день он должен был прибыть на отправку в воинскую часть. Забирать документ мужчина не стал, а по вызову в ТЦК и СП в указанную дату не прибыл.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что не мог прийти в военкомат, потому что ухаживал за больной женой. Женщина болеет онкологией, прошла курс лечения, имеет II группу инвалидности и сейчас нуждается в посторонней помощи, поскольку быстро устает. По словам самой жены, муж делает бытовые дела, в частности выносит мусор и приносит воду, к тому же обеспечивает ее материально, ведь мониторинг состояния здоровья требует значительных затрат. Кроме него и 75-летней матери, которой тоже надо помогать, родственников у больной нет.

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Сумах отец троих детей проигнорировал повестку и не прошел ВВК. Ему назначили наказание в виде года испытательного срока.

Также мы сообщали, что суд обязал отчисленного курсанта оплатить вузу задолженность. Фигурант должен возместить университету 209 тысяч гривен.