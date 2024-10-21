На Закарпатті чоловік судився з працівниками КПП, які не випустили його з України

Закарпатський окружний адміністративний суд. Фото: пресслужба суду

У Закарпатській області чоловік подав до суду через те, що його не випустили за межі України. Він був виключений з військового обліку та їхав на конференцію за кордон.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні цього року чоловік намагався виїхати за кордон через один із пунктів пропуску на Закарпатті. Відомо, що він був виключений з військового обліку ще у 2021 році та надав відповідні документи прикордонникам. Однак працівники ДПСУ все одно не випустили його.

Відомо, що також дані про непридатність чоловіка внесені у додаток "Резерв+". Прикордонники вимагали у нього оригінал зазначили, що громадянин не надав жодних документів, які надають право на перетин кордону.

Рішення суду

Під час суду було встановлено, що прикордонники не змогли пояснити підстави, на яких чоловіка не випустили за кордон та потребу подання оригіналу довідки ВЛК. Тому суддя визнала заборону у виїзді протиправною та скасувала її.

Також чоловік подавав позов про відшкодування 100 тисяч гривень моральної шкоди, але її не задовольнили.

Нагадаємо, на Буковині судили працівника ТЦК, який втік зі служби, бо хотів воювати на передовій.

А у Хмельницькій області військовий судився з частиною через відмову у звільненні зі служби.