На Закарпатье мужчина судился с работниками КПП, которые не выпустили его из Украины

Мужчина судился с пограничниками из-за запрета на выезд — что решил суд
В Закарпатской области мужчина подал в суд из-за того, что его не выпустили за пределы Украины. Он был исключен из военного учета и ехал на конференцию за границу.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В июле этого года мужчина пытался выехать за границу через один из пунктов пропуска на Закарпатье. Известно, что он был исключен из военного учета еще в 2021 году и предоставил соответствующие документы пограничникам. Однако работники ГПСУ все равно не выпустили его.
Известно, что также данные о непригодности мужчины внесены в приложение "Резерв+". Пограничники требовали у него оригинал справки ВВК, а в ответе на исковое заявление указали, что гражданин не предоставил никаких документов, дающих право на пересечение границы.
Решение суда
В ходе суда было установлено, что пограничники не смогли объяснить основания, на основе которых мужчину не выпустили за границу и потребность в подаче оригинала справки ВВК. Поэтому судья признала запрет в выезде противоправным и отменила его.
Также мужчина подавал иск о возмещении 100 тысяч гривен морального ущерба, но его не удовлетворили.
Напомним, на Буковине судили работника ТЦК, который сбежал со службы, потому что хотел воевать на передовой.
А в Хмельницкой области военный судился с частью из-за отказа в увольнении со службы.
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