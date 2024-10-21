На Закарпатье мужчина судился с работниками КПП, которые не выпустили его из Украины

Закарпатский окружной административный суд. Фото: пресс-служба суда

В Закарпатской области мужчина подал в суд из-за того, что его не выпустили за пределы Украины. Он был исключен из военного учета и ехал на конференцию за границу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле этого года мужчина пытался выехать за границу через один из пунктов пропуска на Закарпатье. Известно, что он был исключен из военного учета еще в 2021 году и предоставил соответствующие документы пограничникам. Однако работники ГПСУ все равно не выпустили его.

Известно, что также данные о непригодности мужчины внесены в приложение "Резерв+". Пограничники требовали у него оригинал справки ВВК, а в ответе на исковое заявление указали, что гражданин не предоставил никаких документов, дающих право на пересечение границы.

Решение суда

В ходе суда было установлено, что пограничники не смогли объяснить основания, на основе которых мужчину не выпустили за границу и потребность в подаче оригинала справки ВВК. Поэтому судья признала запрет в выезде противоправным и отменила его.

Также мужчина подавал иск о возмещении 100 тысяч гривен морального ущерба, но его не удовлетворили.

Напомним, на Буковине судили работника ТЦК, который сбежал со службы, потому что хотел воевать на передовой.

А в Хмельницкой области военный судился с частью из-за отказа в увольнении со службы.