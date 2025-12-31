Відео
Головна ТЦК Чоловік розпилив газ на блокпосту — вирок суду

Чоловік розпилив газ на блокпосту — вирок суду

Дата публікації: 31 грудня 2025 00:33
Чоловік атакував працівників ТЦК і поліцейських сльозогінним газом — що вирішив суд
Військовослужбовець на блокпосту. Фото ілюстративне: Нацгвардія України

Житель Вінниці на блокпосту погрожував військовим і поліцейським, застосував проти правоохоронців газовий балончик і завдав їм травм. Порушника засудили до випробувального терміну.

Про це йдеться у вироку, який Вінницький районний суд Вінницької області ухвалив 15 жовтня.

Читайте також:

Деталі справи 

Інцидент стався 15 травня поточного року на посиленому блокпосту при в'їзді в село Березина. Правоохоронці під час перевірки документів водія Volkswagen Gold встановили, що цей чоловік перебуває в розшуку за ухилення від призову. Виходити з автівки порушник відмовився. Під час конфлікту із працівниками ТЦК і поліцейськими він погрожував їм арматурою, а згодом застосував газ сльозоточивої дії. Троє поліцейських зазнали легких травм.

Вирок суду 

За перешкоджання законній діяльності військових формувань під час воєнного стану та умисне заподіяння травм правоохоронцям фігуранта засудили до п'ять років ув'язнення, але замінили це покарання трьома роками випробувального терміну. 

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі ж воно вже набуло законної сили.

Нагадаємо, на Рівненщині троє військовослужбовців ТЦК та СП побили військовозобов'язаного. Двом із нападників уже обрали покарання. 

Також ми повідомляли, що жителька Вінниччини поширювала в Telegram інформацію про мобілізаційні заходи в Чернігові та Чернігівському районі. Жінці призначили два роки випробувального терміну.

суд мобілізація покарання ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
