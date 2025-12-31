Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Мужчина распылил газ на блокпосту — приговор суда

Мужчина распылил газ на блокпосту — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 00:33
Мужчина атаковал работников ТЦК и полицейских слезоточивым газом — что решил суд
Военнослужащий на блокпосту. Фото иллюстративное: Нацгвардия Украины

Житель Винницы на блокпосту угрожал военным и полицейским, применил против правоохранителей газовый баллончик и нанес им травмы. Нарушителя приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре, который Винницкий районный суд Винницкой области вынес 15 октября.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел 15 мая текущего года на усиленном блокпосту при въезде в село Березина. Правоохранители во время проверки документов водителя Volkswagen Gold установили, что этот мужчина находится в розыске за уклонение от призыва. Выходить из машины нарушитель отказался. Во время конфликта с работниками ТЦК и полицейскими он угрожал им арматурой, а затем применил газ слезоточивого действия. Трое полицейских получили легкие травмы.

Приговор суда

За препятствование законной деятельности военных формирований во время военного положения и умышленное причинение травм правоохранителям фигуранта приговорили к пяти годам заключения, но заменили это наказание тремя годами испытательного срока.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговора судебное решение можно было обжаловать, подав апелляцию. Сейчас же оно уже вступило в законную силу.

Напомним, на Ровенщине трое военнослужащих ТЦК и СП избили военнообязанного. Двум из нападавших уже избрали наказание.

Также мы сообщали, что жительница Винницкой области распространяла в Telegram информацию о мобилизационных мероприятиях в Чернигове и Черниговском районе. Женщине назначили два года испытательного срока.

суд мобилизация наказание ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации