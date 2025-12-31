Мужчина атаковал работников ТЦК и полицейских слезоточивым газом — что решил суд

Военнослужащий на блокпосту. Фото иллюстративное: Нацгвардия Украины

Житель Винницы на блокпосту угрожал военным и полицейским, применил против правоохранителей газовый баллончик и нанес им травмы. Нарушителя приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре, который Винницкий районный суд Винницкой области вынес 15 октября.

Детали дела

Инцидент произошел 15 мая текущего года на усиленном блокпосту при въезде в село Березина. Правоохранители во время проверки документов водителя Volkswagen Gold установили, что этот мужчина находится в розыске за уклонение от призыва. Выходить из машины нарушитель отказался. Во время конфликта с работниками ТЦК и полицейскими он угрожал им арматурой, а затем применил газ слезоточивого действия. Трое полицейских получили легкие травмы.

Приговор суда

За препятствование законной деятельности военных формирований во время военного положения и умышленное причинение травм правоохранителям фигуранта приговорили к пяти годам заключения, но заменили это наказание тремя годами испытательного срока.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговора судебное решение можно было обжаловать, подав апелляцию. Сейчас же оно уже вступило в законную силу.

