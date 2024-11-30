На Хмельниччині чоловік інформував про роботу ТЦК у Viber — як його покарав суд

Чоловік тримає телефон. Ілюстративне фото: Freepick

На Хмельниччині адміністратор Viber-каналу інформував про роботу ТЦК та роздачу повісток у Полонській громаді. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Полонського районного суду Хмельницької області зазначається, що 21 серпня 2024 року обвинувачений доєднався до публічної Viber-спільноти з метою повідомляти про заходи ТЦК, зокрема про оповіщення військовозобов’язаних у громадських місцях і роздачу повісток. Того ж дня його призначили адміністратором спільноти.

Зазначається, що чоловік не лише був адміністратором, а й залучав до цієї діяльності інших осіб. Загалом слідчі зафіксували сім випадків у період з 21 вересня по 11 жовтня поточного року, коли у спільноті Viber інформували про роботу ТЦК у Полонному та громаді.

Рішення суду

Вивчивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому п'ять років позбавлення волі, які згодом замінили на рік випробувального терміну.

Під час випробувального терміну чоловік буде зобов’язаний періодично з’являтися на реєстрацію в орган пробації, а також повідомляти його про зміну місця проживання, навчання чи роботи.

Також суд постановив конфіскувати мобільний телефон на користь держави та стягнути з обвинуваченого 4 775 гривень за витрати на комп’ютерно-технічну експертизу.

Нагадаємо, у Харкові чоловік через Telegram допомагав росіянам, а саме коригував вогонь. Він збирав інформацію про місця дислокації українських військових.

Раніше ми писали про те, що у Київській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він пройшов ВЛК та отримав дві повістки, але проігнорував їх.