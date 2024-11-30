В Хмельницкой области мужчина информировал о работе ТЦК в Viber — как его наказал суд

Человек, держащий телефон. Иллюстративное фото: Freepick

В Хмельницкой области администратор Viber-канала информировал о работе ТЦК и раздаче повесток в Полонской общине. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области отмечается, что 21 августа 2024 года обвиняемый присоединился к публичному Viber-сообществу с целью сообщать о мероприятиях ТЦК, в частности, об оповещении военнообязанных в общественных местах и раздаче повесток. В тот же день его назначили администратором сообщества.

Отмечается, что мужчина не только был администратором, но и привлекал к этой деятельности других лиц. В общем следователи зафиксировали семь случаев в период с 21 сентября по 11 октября текущего года, когда в сообществе Viber информировали о работе ТЦК в Полонном и громаде.

Решение суда

Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему пять лет лишения свободы, которые впоследствии заменили на год испытательного срока.

Во время испытательного срока мужчина будет обязан периодически являться на регистрацию в орган пробации, а также сообщать ему об изменении места жительства, учебы или работы.

Также суд постановил конфисковать мобильный телефон в пользу государства и взыскать с обвиняемого 4 775 гривен за расходы на компьютерно-техническую экспертизу.

Напомним, в Харькове мужчина через Telegram помогал россиянам, а именно корректировал огонь. Он собирал информацию о местах дислокации украинских военных.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он прошел ВВК и получил две повестки, но проигнорировал их.