Чоловік намагався врятувати сусіда від ТЦК й поліції — вирок суду

Молоток судді. Фото: Picture Alliance

У Хмельницькому судили чоловіка, який розпилив сльозогінний газ в обличчя правоохоронців. Таким чином він хотів врятувати від ТЦК сусіда.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Подія трапилася влітку 2024 року. Поліцейські разом з військовослужбовцями здійснювали заходи щодо оповіщення військовозобов'язаних осіб. У дворі одного з будинків правоохоронці виявили чоловіка, що перебував у розшуку.

До чоловіка застосувати заходи фізичного примусу та спецзасоби, оскільки він не виконав вимог працівників поліції та поводився агресивно. Поруч проходив чоловік, який вирішив втрутитися та врятувати порушника від ТЦК. В результаті працівник поліції був змушений застосувати щодо нього сльозогінний газ.

Чоловік вирішив "відповісти" правоохоронцям. Дістав з наплічної сумки газовий пістолет та розпилив в обличчя поліцейським сльозогінний газ, а після цього втік. У правоохоронців внаслідок таких дій був хімічний опік очей.

Обвинувачений свою провину в суді визнав. Він пояснив, що, коли побачив, як працівники поліції "крутять" його сусіда, вирішив втрутитись. Однак, за словами чоловіка, поліцейські не реагували на нього та застосували до нього балон з газом. Після цього хмельничанин вирішив дістати газовий пістолет марки "Бліц" та розпилити в обличчя працівникам поліції сльозогінний газ.

Вирок суду

Суд вирішив визнати чоловіка винним у пред'явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 345 КК України. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Полтавській області чоловіка судили за ухилення від мобілізації. В суді він заявив, що був не готовий йти у військо.

Також в Одесі судили місцевого жителя. Чоловік отримав дві повістки, але проігнорував їх та вирішив не з'являтись у ТЦК.