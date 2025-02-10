Мужчина пытался спасти соседа от ТЦК и полиции — приговор суда

Молоток судьи. Фото: Picture Alliance

В Хмельницком судили мужчину, который распылил слезоточивый газ в лицо правоохранителей. Таким образом он хотел спасти от ТЦК соседа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Происшествие случилось летом 2024 года. Полицейские вместе с военнослужащими осуществляли мероприятия по оповещению военнообязанных лиц. Во дворе одного из домов правоохранители обнаружили мужчину, который находился в розыске.

К мужчине применили меры физического принуждения и спецсредства, поскольку он не выполнил требований работников полиции и вел себя агрессивно. Рядом проходил человек, который решил вмешаться и спасти нарушителя от ТЦК. В результате работник полиции был вынужден применить к нему слезоточивый газ.

Мужчина решил "ответить" правоохранителям. Достал из наплечной сумки газовый пистолет и распылил в лицо полицейским слезоточивый газ, а после этого убежал. У правоохранителей в результате таких действий был химический ожог глаз.

Обвиняемый свою вину в суде признал. Он пояснил, что, когда увидел, как работники полиции "крутят" его соседа, решил вмешаться. Однако, по словам мужчины, полицейские не реагировали на него и применили к нему баллон с газом. После этого хмельничанин решил достать газовый пистолет марки "Блиц" и распылить в лицо работникам полиции слезоточивый газ.

Приговор суда

Суд решил признать мужчину виновным в предъявленном обвинении по части 2 статьи 345 УК Украины. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Полтавской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. В суде он заявил, что был не готов идти в армию.

Также в Одессе судили местного жителя. Мужчина получил две повестки, но проигнорировал их и решил не появляться в ТЦК.