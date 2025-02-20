Чоловік отримав повістку і хотів уникнути мобілізації - що вирішив суд

Військові в ТЦК. Ілюстративне фото: armyinform

У Київській області 37-річного чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі. Це сталося через його категоричну відмову від мобілізації після отримання повістки.

Про це йдеться у вироку Березанського районного суду Київської області.

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Деталі справи

Згідно з даними суду, житель Київщини отримав повістку в жовтні 2023 року, але не з'явився до ТЦК.

Під час судового процесу чоловік заперечував свою провину, однак відмовився від дачі показань.

Військовослужбовець ТЦК роз’яснив, що підсудний самостійно звернувся до ТЦК, оскільки мав намір влаштуватися на роботу і потребував оновлення своїх даних.

Він пройшов військово-лікарську комісію, яка встановила, що він підлягає мобілізації, про що йому було повідомлено. У жовтні 2023 року він отримав повістку. Під час відвідування військкомату підсудний заявив, що не хоче проходити службу, але повістку все ж таки отримав.

"В день відправлення до ТЦК останній не з`явився і на зв'язок не виходив. Було здійснено виїзд за адресою проживання обвинуваченого, однак вдома була його мати, яка повідомила, що сина немає", — йдеться у свідченні військовослужбовця.

Мати підсудного заявила, що її син не має наміру служити в ЗСУ.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є затримання групою оповіщення ТЦК громадянина, який проходить військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, як коректно має відбуватися затримання військовозобов’язаного громадянина працівниками ТЦК.