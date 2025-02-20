Мужчина получил повестку и хотел избежать мобилизации - что решил суд

Военные в ТЦК. Иллюстративное фото: armyinform

В Киевской области 37-летнего мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. Это произошло из-за его категорического отказа от мобилизации после получения повестки.

Об этом говорится в приговоре Березанского районного суда Киевской области.

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Детали дела

Согласно данным суда, житель Киевщины получил повестку в октябре 2023 года, но не явился в ТЦК.

Во время судебного процесса мужчина отрицал свою вину, однако отказался от дачи показаний.

Военнослужащий ТЦК разъяснил, что подсудимый самостоятельно обратился в ТЦК, поскольку намеревался устроиться на работу и нуждался в обновлении своих данных.

Он прошел военно-врачебную комиссию, которая установила, что он подлежит мобилизации, о чем ему было сообщено. В октябре 2023 года он получил повестку. Во время посещения военкомата подсудимый заявил, что не хочет проходить службу, но повестку все же получил.

"В день отправления в ТЦК последний не появился и на связь не выходил. Был осуществлен выезд по адресу проживания обвиняемого, однако дома была его мать, которая сообщила, что сына нет", — говорится в показаниях военнослужащего.

Мать подсудимого заявила, что ее сын не намерен служить в ВСУ.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 4 годам лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли задержание группой оповещения ТЦК гражданина, который проходит военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, как корректно должно происходить задержание военнообязанного гражданина работниками ТЦК.