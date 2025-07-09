На Хмельниччині суд визнав винним чоловіка, який відмовився від бойової повістки

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

В Хмельницькій області суд визнав винним чоловіка в ухиленні від військової служби під час мобілізації. Обвинувачений проігнорував бойову повістку, за що отримав покарання.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Як повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі, після проходження військово-лікарської комісії та визнання його придатним до військової служби, чоловік відмовився отримувати повістку та не з'явився в ТЦК у визначений час.

Зазначається, що раніше цей чоловік вже був засуджений до п'яти років позбавлення волі, але звільнений від відбування покарання на умовах випробувального строку.

Рішення суду

Суддя взяв до уваги всі деталі справи й враховуючи попередній вирок визначив загальний термін ув'язнення обвинуваченому в 5,5 років. Вирок суду не набрав законної сили й може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Раніше ми повідомляли про суд на Буковині над чоловіком, який перевозив у вантажному мікроавтобусі групу ухилянтів до українсько-румунського кордону. Відразу 34 особи намагалися незаконно перетнути кордон.

Також на Львівщині судили голів селищних рад, які не виконали план мобілізації.