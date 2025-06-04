Буковинця засудили до чотирьох років за перевезення 34 ухилянтів до кордону

Чоловіки, яких затримали прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

Глибоцький районний суд на Буковині оголосив вирок чоловіку, який перевозив у вантажному мікроавтобусі групу військовозобов’язаних чоловіків до українсько-румунського кордону. Відомо, що 34 особи намагалися незаконно перетнути кордон, аби уникнути мобілізації.

Про це стало відомо з судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік вивозив у вантажному бусі ухилянтів

У листопаді 2023 року обвинувачений вступив у змову з організаторами незаконного переправлення чоловіків за кордон. За їхнім планом, ухилянтів привозили з різних областей України до Чернівців, а вже звідти везли до кордону. Саме в такій поїздці обвинувачений виконував роль водія вантажного Mercedes-Benz Sprinter.

Неподалік села Стерче Чернівецького району 8 березня 2024 року прикордонники зупинили мікроавтобус, у якому в багажному відсіку, без сидінь та відповідних умов, перебували 34 чоловіки призовного віку. Всі вони попередньо зібралися біля готелю "Форсаж 5" у Чернівцях та самостійно зайшли до автівки через задні двері.

На суді обвинувачений частково визнав свою вину. Він пояснив, що теж планував виїхати за кордон, але не мав коштів для оплати послуг, тому погодився працювати водієм на організаторів за змогу самому покинути Україну.

Суддя визнав його винним у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, чоловік зобов’язаний сплатити понад 18 тисяч гривень судових витрат. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Львові судили прикордонника, який взяв хабар допоміг незаконно провезти валюту за кордон.

Також на Львівщині судили голів селищних рад, які не виконали план мобілізації.