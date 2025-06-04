Буковинца приговорили к четырем годам за перевозку 34 уклонистов к границе

Мужчины, которых задержали пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

Глыбокский районный суд на Буковине объявил приговор мужчине, который перевозил в грузовом микроавтобусе группу военнообязанных мужчин к украинско-румынской границе. Известно, что 34 человека пытались незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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В ноябре 2023 года обвиняемый вступил в сговор с организаторами незаконной переправки мужчин за границу. По их плану, уклонистов привозили из разных областей Украины в Черновцы, а уже оттуда везли к границе. Именно в такой поездке обвиняемый выполнял роль водителя грузового Mercedes-Benz Sprinter.

Недалеко от села Стерче Черновицкого района 8 марта 2024 года пограничники остановили микроавтобус, в котором в багажном отсеке, без сидений и соответствующих условий, находились 34 мужчины призывного возраста. Все они предварительно собрались возле гостиницы "Форсаж 5" в Черновцах и самостоятельно зашли в машину через заднюю дверь.

На суде обвиняемый частично признал свою вину. Он пояснил, что тоже планировал выехать за границу, но не имел средств для оплаты услуг, поэтому согласился работать водителем на организаторов за возможность самому покинуть Украину.

Судья признал его виновным в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Кроме того, мужчина обязан уплатить более 18 тысяч гривен судебных расходов. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, во Львове судили пограничника, который взял взятку и помог незаконно провезти валюту за границу.

Также на Львовщине судили глав поселковых советов, которые не выполнили план мобилизации.