В Хмельницкой области суд признал виновным мужчину, который отказался от боевой повестки

Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН

В Хмельницкой области суд признал виновным мужчину в уклонении от военной службы по мобилизации. Обвиняемый проигнорировал боевую повестку, за что получил наказание.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

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Детали дела

Как сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, после прохождения военно-врачебной комиссии и признания его годным к военной службе, мужчина отказался получать повестку и не явился в ТЦК в определенное время.

Отмечается, что ранее этот человек уже был приговорен к пяти годам лишения свободы, но освобожден от отбывания наказания на условиях испытательного срока.

Решение суда

Судья принял во внимание все детали дела и учитывая предыдущий приговор определил общий срок заключения обвиняемому в 5,5 лет. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее мы сообщали о суде на Буковине над мужчиной, который перевозил в грузовом микроавтобусе группу уклонистов к украинско-румынской границе. Сразу 34 человека пытались незаконно пересечь границу.

Также на Львовщине судили глав поселковых советов, которые не выполнили план мобилизации.