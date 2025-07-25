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Головна ТЦК Чоловік писав про місця роботи ТЦК — чому суд його не покарав

Чоловік писав про місця роботи ТЦК — чому суд його не покарав

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 10:02
Адміністрував групу про місця рейдів ТЦК — що вирішив суд
Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ

У Львівській області судили чоловіка, який поширював інформацію про працівників ТЦК та СП. Про місця їхнього перебування він повідомляв у Viber.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік з вересня 2024 року до березня 2025 року адміністрував Viber-канал, в якому поширював, а також модерував повідомлення від інших учасників про дати і місця вручення повісток працівниками ТЦК та СП.

Під час суду він визнав свою провину та уклав угоду з прокурором, яку затвердив суд.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавленні волі.

Водночас його звільнили від основного покарання, призначивши рік іспитового терміну.

Нагадаємо, на Львівщині водій роти охорони ТЦК та СП застосував фізичну силу до військовозобов'язаного, його судили.

А у Запорізькій області затримали чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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