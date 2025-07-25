Військовий ТЦК намагався силоміць мобілізувати чоловіка — як його покарав суд

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: porady.org.ua

На Львівщині водій роти охорони одного із ТЦК та СП застосував фізичну силу до військовозобов'язаного. Військового оштрафували.

Про це йдеться у вироку, який Самбірський міськрайонний суд Львівської області ухвалив 28 листопада минулого року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, тогоріч у вересні фігурант намагався силоміць затримати військовозобов'язаного. Той відмовився проходити ВЛК, схопився за паркан і почав просити допомоги в перехожих. Відносно представника ТЦК та СП склали адміністративний протокол.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не визнав свою провину. За словами військового, він лише тримав військовозобов'язаного за руку, а фізичну силу не застосував. За перевищення службових повноважень працівника ТЦК та СП засудили до сплати 17 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, на Одещині військовозобов'язаний не з’явився на місце проходження служби, хоча ВЛК визнала його придатним. За вчинене чоловік проведе три роки у в'язниці. Доказом його провини став запис із камер спостереження.

Також ми повідомляли, що Міноборони відмовило вдові військового у виплаті 15 мільйонів гривень. Жінка оскаржила це рішення в суді.