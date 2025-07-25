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Работник ТЦК применил силу к военнообязанному — приговор

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 00:33
Военный ТЦК пытался силой мобилизовать мужчину — как его наказал суд
Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: porady.org.ua

На Львовщине водитель роты охраны одного из ТЦК и СП применил физическую силу к военнообязанному. Военного оштрафовали.

Об этом говорится в приговоре, который Самборский горрайонный суд Львовской области вынес 28 ноября прошлого года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в прошлом году в сентябре фигурант пытался силой задержать военнообязанного. Тот отказался проходить ВВК, схватился за забор и начал просить помощи у прохожих. В отношении представителя ТЦК и СП составили административный протокол.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. По словам военного, он только держал военнообязанного за руку, а физическую силу не применял.

За превышение служебных полномочий работника ТЦК и СП приговорили к уплате 17 тысяч гривен штрафа. Доказательством его вины стала запись с камер наблюдения. 

Напомним, в Одесской области военнообязанный не явился на место прохождения службы, хотя ВВК признала его пригодным. За содеянное мужчина проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что Минобороны отказало вдове военного в выплате 15 миллионов гривен. Женщина обжаловала это решение в суде.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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