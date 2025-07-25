Военный ТЦК пытался силой мобилизовать мужчину — как его наказал суд

Работник ТЦК применил силу к военнообязанному — приговор
На Львовщине водитель роты охраны одного из ТЦК и СП применил физическую силу к военнообязанному. Военного оштрафовали.
Об этом говорится в приговоре, который Самборский горрайонный суд Львовской области вынес 28 ноября прошлого года.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в прошлом году в сентябре фигурант пытался силой задержать военнообязанного. Тот отказался проходить ВВК, схватился за забор и начал просить помощи у прохожих. В отношении представителя ТЦК и СП составили административный протокол.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. По словам военного, он только держал военнообязанного за руку, а физическую силу не применял.
За превышение служебных полномочий работника ТЦК и СП приговорили к уплате 17 тысяч гривен штрафа. Доказательством его вины стала запись с камер наблюдения.
Напомним, в Одесской области военнообязанный не явился на место прохождения службы, хотя ВВК признала его пригодным. За содеянное мужчина проведет три года в тюрьме.
Также мы сообщали, что Минобороны отказало вдове военного в выплате 15 миллионов гривен. Женщина обжаловала это решение в суде.
Читайте Новини.LIVE!