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Главная ТЦК Мужчина писал о местах работы ТЦК — почему суд его не наказал

Мужчина писал о местах работы ТЦК — почему суд его не наказал

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 10:02
Администрировал группу о местах рейдов ТЦК - что решил суд
Работники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: Цензор.НЕТ

Во Львовской области судили мужчину, который распространял информацию о работниках ТЦК и СП. О местах их пребывания он сообщал в Viber.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина с сентября 2024 года до марта 2025 года администрировал Viber-канал, в котором распространял, а также модерировал сообщения от других участников о датах и местах вручения повесток работниками ТЦК и СП.

Во время суда он признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, которое утвердил суд.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время его освободили от основного наказания, назначив год испытательного срока.

Напомним, на Львовщине водитель роты охраны ТЦК и СП применил физическую силу к военнообязанному, его судили.

А в Запорожской области задержали мужчину, который оправдывал вооруженную агрессию России.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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