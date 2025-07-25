Администрировал группу о местах рейдов ТЦК - что решил суд

Мужчина писал о местах работы ТЦК — почему суд его не наказал
Во Львовской области судили мужчину, который распространял информацию о работниках ТЦК и СП. О местах их пребывания он сообщал в Viber.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Мужчина с сентября 2024 года до марта 2025 года администрировал Viber-канал, в котором распространял, а также модерировал сообщения от других участников о датах и местах вручения повесток работниками ТЦК и СП.
Во время суда он признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, которое утвердил суд.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В то же время его освободили от основного наказания, назначив год испытательного срока.
Напомним, на Львовщине водитель роты охраны ТЦК и СП применил физическую силу к военнообязанному, его судили.
А в Запорожской области задержали мужчину, который оправдывал вооруженную агрессию России.
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