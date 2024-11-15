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Чоловік оскаржив штраф від ТЦК за неоновлення даних — вирок суду

15 листопада 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Штраф від ТЦК за неоновлення даних — чоловік оскаржив рішення в суді
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Територіальний центр комплектування оштрафував чоловіка на 25,5 тисячі гривень, оскільки той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи. Обвинувачений вирішив оскаржити рішення в суді.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік подав позов до суду із проханням скасувати постанову ТЦК, якою він визнаний винним за порушення правил військового обліку. Внаслідок цього на нього наклали штраф 25,5 тисячі гривень.

Порушення полягало в тому, що чоловік не з’явився до ТЦК для повідомлення про зміну своїх облікових даних. Його доставив до ТЦК наряд патрульної поліції. Виявилося, що з жовтня 2009 року він жодного разу не відвідував військкомат і не оновлював свої облікові дані. За цей період він змінив місце роботи, одружився та став батьком.

Під час складання протоколу ТЦК посилався на пункт 8 Правил військового обліку, затверджених постановою КМУ №1487. Однак чоловік зазначив у протоколі свою незгоду, аргументуючи це тим, що в документі не було вказано, які саме дані він не оновив і які конкретні норми закону були порушені.

Крім того, уповноважена особа не зазначила та не надала доказів неможливості отримання інформації з відповідних реєстрів.

Водночас ТЦК заявило, що позивач не повідомив про свій шлюб, народження дітей та зміну місця роботи. Під час перевірки даних у базах, до яких має доступ система "Оберіг", було встановлено відсутність інформації про місце роботи позивача в електронних реєстрах.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що чоловік повинен був протягом семи днів після одруження, народження дітей або зміни місця роботи повідомити орган, де він перебуває на військовому обліку.

Водночас, відповідно до Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", основна мета Реєстру "Оберіг" полягає в ідентифікації призовників, військовозобов’язаних, резервістів та забезпеченні військового обліку громадян України.

Таким чином, органами ведення Реєстру є, зокрема, ТЦК. В "Оберіг" вносяться, обробляються та зберігаються персональні та службові дані військовозобов’язаних. Серед цих даних є інформація про сімейний стан, народження дітей та місце роботи.

Отже, інформацію, яку чоловік не оновив, ТЦК повинно було отримати від уповноважених органів та з електронних реєстрів, до яких воно має доступ. 

Суд дійшов висновку, що провина чоловіка у скоєнні правопорушення не була доведена "поза розумним сумнівом". Він скасував постанову про штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті представники ТЦК видали повістку чоловіку, який має відстрочку від мобілізації, оскільки навчається на денній формі в університеті. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Також у Полтавській області чоловіка, який є батьком сімох дітей, притягнули до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації.

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