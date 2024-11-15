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Мужчина оспорил штраф от ТЦК за необновление данных

15 ноября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
Штраф от ТЦК за необновление данных — мужчина обжаловал решение в суде
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Территориальный центр комплектования оштрафовал мужчину на 25,5 тысячи гривен, поскольку тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Обвиняемый решил обжаловать решение в суде.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина подал иск в суд с просьбой отменить постановление ТЦК, которым он признан виновным за нарушение правил воинского учета. В результате на него наложили штраф 25,5 тысячи гривен.

Нарушение заключалось в том, что мужчина не явился в ТЦК для сообщения об изменении своих учетных данных. Его доставил в ТЦК наряд патрульной полиции. Оказалось, что с октября 2009 года он ни разу не посещал военкомат и не обновлял свои учетные данные. За этот период он сменил место работы, женился и стал отцом.

При составлении протокола ТЦК ссылался на пункт 8 Правил воинского учета, утвержденных постановлением КМУ №1487. Однако мужчина отметил в протоколе свое несогласие, аргументируя это тем, что в документе не было указано, какие именно данные он не обновил, и какие конкретные нормы закона были нарушены.

Кроме того, уполномоченное лицо не указало и не предоставило доказательств невозможности получения информации из соответствующих реестров.

В то же время ТЦК заявило, что истец не сообщил о своем браке, рождении детей и изменении места работы. При проверке данных в базах, к которым имеет доступ система "Оберіг", было установлено отсутствие информации о месте работы истца в электронных реестрах.

Что решил суд

Суд отметил, что мужчина должен был в течение семи дней после бракосочетания, рождения детей или изменения места работы уведомить орган, где он состоит на воинском учете.

В то же время, согласно Закону "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", основная цель Реестра "Оберіг" заключается в идентификации призывников, военнообязанных, резервистов и обеспечении воинского учета граждан Украины.

Таким образом, органами ведения Реестра являются, в частности, ТЦК. В "Оберіг" вносятся, обрабатываются и хранятся персональные и служебные данные военнообязанных. Среди этих данных есть информация о семейном положении, рождении детей и месте работы.

Следовательно, информацию, которую мужчина не обновил, ТЦК должно было получить от уполномоченных органов и из электронных реестров, к которым оно имеет доступ. 

Суд пришел к выводу, что вина мужчины в совершении правонарушения не была доказана "вне разумного сомнения". Он отменил постановление о штрафе.

Напомним, на Закарпатье представители ТЦК выдали повестку мужчине, который имеет отсрочку от мобилизации, поскольку учится на дневной форме в университете. В результате этого состоялось судебное заседание.

Также в Полтавской области мужчину, который является отцом семерых детей, привлекли к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

суд правосудие штраф ТЦК и СП судебные решения

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