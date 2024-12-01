Житель Чернігівщини відмовився брати повістку у ТЦК — який вирок виніс суд

Молоток судді. Фото: Pexels

У Чернігівській області винесли вирок чоловікові, який ухилився від мобілізації. Він пройшов ВЛК, але відмовився від отримання бойової повістки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами судової справи, 55-річний житель Чернігівщини пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Проте, коли працівники ТЦК намагалися дати чоловікові повістку, він відмовився її отримувати та ухилився від призову.

У суді чоловік пояснив, що відмовився отримувати повістку, оскільки вважає, що мобілізація в Україні не загальна, а часткова. Служити та воювати він не бажає. З цих же причин чоловік не прийшов до ТЦК. Свою провину не визнав, оскільки вважає, що відсутні підстави для його мобілізації.

Чоловік також додав, що прийшов до ТЦК, аби стати на облік. За його словами, працівники ТЦК підсунули йому на підпис документ, а коли чоловік підписав, виявилося, що то була повістка. Обвинувачений також поскаржився, що його медичну карту не перевіряли, а він має проблеми зі здоров'ям.

Рішення суду

Суд встановив, що обвинувачений з 21 до 28 червня 2024 року перебував на стаціонарному лікуванні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Згідно з медичною документацією, травму чоловік отримав 20 червня, вже після відмови від повістки та ухилення від прибуття до ТЦК.

Суд вирішив визнати винним чоловіка. Йому винесли вирок — три роки позбавлення волі.

Надаємо, у Дніпропетровській області судили чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений не поставив підпис під бойовою повісткою, хоча у ТЦК його попередили про наслідки.

На Буковині солдат самовільно залишив частину та поїхав додому. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання.