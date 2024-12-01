Житель Черниговщины отказался брать повестку в ТЦК — какой приговор вынес суд

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Черниговской области вынесли приговор мужчине, уклонившемуся от мобилизации. Он прошел ВDК, но отказался от получения боевой повестки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам судебного дела, 55-летний житель Черниговщины прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к мобилизации. Однако когда сотрудники ТЦК пытались дать мужу повестку, он отказался ее получать и уклонился от призыва.

В суде мужчина объяснил, что отказался получать повестку, поскольку считает, что мобилизация в Украине не всеобщая, а частичная. Служить и воевать он не желает. По этим же причинам мужчина не пришел в ТЦК. Свою вину не признал, поскольку считает, что нет оснований для его мобилизации.

Мужчина также добавил, что пришел в ТЦК, чтобы стать на учет. По его словам, работники ТЦК подсунули ему на подпись документ, а когда мужчина подписал, оказалось, что это была повестка. Обвиняемый также сказал, что его медицинскую карту не проверяли, а у него проблемы со здоровьем.

Решение суда

Суд установил, что обвиняемый с 21 по 28 июня 2024 года находился на стационарном лечении с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Согласно медицинской документации, травму мужчина получил 20 июня уже после отказа от повестки и уклонения от прибытия в ТЦК.

Суд решил признать виновным мужчину. Ему вынесли приговор — три года лишения свободы.

В Днепропетровской области судили мужчину, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Обвиняемый не поставил подпись под боевой повесткой, хотя в ТЦК его предупредили о последствиях.

На Буковине солдат самовольно покинул часть и уехал домой. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание.