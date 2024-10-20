Мобілізація в Україні — у Кременчуці чоловік відмовився від бойової повістки, вважаючи себе хворим

Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК

У Кременчуці Полтавської області чоловік відмовився отримувати бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК), бо вважав себе хворим. Військовозобов'язаний не погодився з висновками медиків про придатність до служби.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП з посиланням на Реєстр судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала чоловіка придатним до служби, але він не погодився з рішенням, наполягаючи на тому, що має проблеми зі здоров’ям — астма та гіпертонія. Через це він відмовився отримати повістку та не з’явився у визначений час до ТЦК для відправки до навчального центру.

У військкоматі склали акт відмови від отримання повістки та передали матеріали до суду для притягнення чоловіка до відповідальності.

На суді обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що злякався потрапити на передову.

Рішення суду

Попри те, що чоловік визнав свою провину та щиро розкаявся у вчиненому, суд ухвалив рішення призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

А в Харкові було засуджено місцевого безробітного. Чоловіка доставили на ВЛК у стані сп'яніння.

Раніше працівники одного з Територіальних центрів комплектування (ТЦК) Черкаської області через власну помилку зарахували чоловіка до списку ухилянтів.