Мобілізація в Україні — працівники ТЦК помилились, але все рівно зарахували чоловіка в ухилянти

Засідання суду. Фото ілюстративне: nsj.gov.ua

Працівники одного з Територіальних центрів комплектування (ТЦК) Черкаської області через власну помилку зарахували чоловіка до списку ухилянтів. Суд розглянув справу.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік, будучи військовозобов’язаним, пройшов медичну комісію, яка підтвердила його придатність до військової служби. Згодом йому зателефонував працівник ТЦК і повідомив, що потрібно з’явитися з речами наступного дня о 14:00 для відправлення до військової частини. Однак вранці чоловікові зателефонували повторно і сказали, що збір відбувся о 9:00, а не о 14:00, як повідомлялося спочатку. Після цього з ним більше не зв’язувалися.

Під час розгляду справи в суді виявилося, що факту належної фіксації часу виклику не було. Виклик через телефонну розмову не відповідав вимогам чинного законодавства. Суд підкреслив, що за законом громадяни повинні отримувати письмові повістки або інші документи, які точно визначають час і місце збору. Однак належних доказів, що чоловік був поінформований про необхідність з’явитися на 9:00, стороною обвинувачення не було надано.

Рішення суду

Через відсутність належних доказів та порушення процедури суд виправдав чоловіка, визнавши, що військовзобов'язаний не мав можливості належним чином виконати свій обов’язок через помилки ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області двоє військовослужбовців незаконно копіювали дані бійців своєї частини. Суд виніс вирок.

А Березнівський районний суд ухвалив рішення у справі чоловіка, який письмово відмовився від повістки безпосередньо в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки.